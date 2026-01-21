Castle
Folge 16: Entführt (2)
42 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Trotz einer Zahlung von drei Millionen US-Dollar Lösegeld lassen die Kidnapper nur Sara frei. Alexis wird weiterhin in Paris versteckt gehalten, wohin die Kidnapper vor der US-Justiz flüchteten. Da ihm der offizielle Weg zu lange dauert, reist Castle auf eigene Faust nach Frankeich, um seine Tochter zu befreien. Dabei trifft er auf ungewöhnliche Verbündete ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren