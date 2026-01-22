Castle
Folge 17: Zu Tode erschreckt
41 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Castle fällt eine DVD in die Hände, die den Tod einer jungen Frau dokumentiert: Während sie telefoniert, erleidet sie einen panikbedingten Herzstillstand. Ihr Ex-Freund hat ein Alibi und kann sich nicht erklären, wer oder was seine Freundin derart erschreckt haben könnte. Bei seinen Recherchen stößt Castle auf ein weiteres Opfer, das eine Verbindung zur ersten Getöteten hat: Beide saßen im Prozess gegen den Serienkiller Nigel Malloy in der Jury ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren