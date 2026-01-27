Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Kabel EinsStaffel 5Folge 20vom 27.01.2026
Folge 20: Bigfoot ist der Mörder

41 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Hat es Bigfoot aus dem Himalaya in den Big Apple verschlagen, wo er nun Primatenforscherinnen tötet? Das zumindest glaubt Castle, als er mit Beckett im Mordfall einer jungen Wissenschaftlerin ermittelt: Sie wurde schwerverletzt vor einer Klinik abgelegt und starb dort. Am Tatort, den das Duo erst einmal aufspüren muss, finden sich ungewöhnlich große Fußspuren. Treibt hier wirklich die Sagengestalt ihr Unwesen, oder ist der Täter doch allzu menschlich?

