Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Unter Verdacht

Kabel EinsStaffel 5Folge 5vom 07.01.2026
Unter Verdacht

Unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 5: Unter Verdacht

42 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 16

Eine junge Frau, Tessa, wird ermordet aufgefunden: Sie wurde mit Stacheldraht an der Decke ihrer Wohnung befestigt. Zunächst scheint es, als habe der Täter keine Spuren hinterlassen. Doch dann findet sich ein Fingerabdruck - er gehört Castle. Das Team glaubt an einen Fehler, und Castle behauptet, nur eine Affäre mit dem Opfer gehabt zu haben. Die Beweise, die auftauchen, sprechen allerdings eine andere Sprache. Seine Kollegen müssen ihn als mutmaßlichen Mörder festnehmen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen