Kabel EinsStaffel 5Folge 7vom 05.01.2026
42 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Der Gitarrist der Rockband Holy Shrimp wird mit seinem Lieblingsinstrument erschlagen. Während der Tour ist den Musikern 24 Stunden ein Filmteam auf den Fersen, um Material für eine Doku zu schießen - ein Umstand, der Beckett während der Ermittlungen wenig begeistert, während Castle die mediale Aufmerksamkeit genießt. Das Team hat zunächst Hoffnung, dass die Aufnahmen helfen, den Täter zu finden. Doch bald stoßen sie auf Geheimnisse, von denen nicht einmal die Band wusste.

Kabel Eins
