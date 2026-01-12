Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Das Geheimnis des Weihnachtsmanns

Kabel EinsStaffel 5Folge 9vom 12.01.2026
Das Geheimnis des Weihnachtsmanns

Das Geheimnis des WeihnachtsmannsJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 9: Das Geheimnis des Weihnachtsmanns

42 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Schöne Bescherung: Kurz vor dem Fest fällt ein Weihnachtsmann tot vom Himmel. Die Polizei hat keine Ahnung, wovon er herabstürzte, fest steht nur, dass ihn jemand erschossen hat. Die Spur führt Castle und Beckett in eine Schule für professionelle Weihnachtsmänner. Mit einem, Dave Dunne, hatte das Opfer kurz zuvor einen heftigen Streit. Dunne hat einen Pilotenschein - und ein Alibi. Er berichtet den Ermittlern jedoch, dass sein Freund vor einiger Zeit sein Leben umgekrempelt hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen