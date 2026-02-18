Castle
Folge 13: Im Rampenlicht
41 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Das Pop-Sternchen Mandy Sutton wird ermordet aufgefunden. Die Sängerin hatte zuletzt mit wilden Partynächten für Schlagzeilen gesorgt. Als Mandys Mutter das Opfer identifizieren soll, stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei der Toten um Mandys Double Claire handelt. Castle und Beckett spüren die Sängerin auf und nehmen sie in ihre Obhut. Der Täter soll nicht erfahren, dass er die Falsche getötet hat. Doch Mandy will lieber selbst Nachforschungen anstellen.
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
