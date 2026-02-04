Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Kabel EinsStaffel 6Folge 2vom 04.02.2026
Folge 2: Vergiftet

41 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Castle wurde während der Suche nach demjenigen, der die tödliche Chemikalie gestohlen hat, selbst vergiftet. Nun hat er nur noch wenige Stunden zu leben. Für Beckett und das FBI beginnt eine atemlose Jagd nach der ebenfalls gestohlenen Dosis des Gegengifts. Castles Entführer Branson hatte einen Hinweis gegeben, die die Ermittler zu der geheimen Militärbasis "Dreamworld" führt. Beckett und McCord wenden sich an Verteidigungsminister Reed, der offenbar etwas zu verbergen hat.

