In guten wie in schlechten ZeitenJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 23: In guten wie in schlechten Zeiten
42 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Endlich steht der große Tag bevor - doch eine recht hohe Hürde gilt es noch zu überwinden: Beckett ist verheiratet! Vor 15 Jahren ehelichte sie im Suff ihren damaligen Freund Rogan O'Leary in Las Vegas. Leider ist die Ehe kein Witz, sondern rechtskräftig, und muss geschieden werden, bevor Beckett mit Castle vor den Altar treten darf. Doch O'Leary will einer Scheidung nur zustimmen, wenn Beckett dem Kleinganoven einen Gefallen tut. Dann wird O'Leary allerdings entführt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren