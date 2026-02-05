Der ermordete FernsehstarJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 3: Der ermordete Fernsehstar
42 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Als ein ehemaliger Sitcom-Star eines Morgens tot am Haken eines Krans baumelt, ist Castle wieder voll in seinem Element. Er überredet Ryan und Esposito, an dem Fall mitarbeiten zu dürfen. Als Gates davon Wind bekommt, will sie den Schriftsteller sofort abziehen. Doch Beckett und McCord tauchen in New York auf und übernehmen den Fall kurzerhand als nationale Angelegenheit. Der ehrgeizige Castle ermittelt mit seinen Ex-Kollegen parallel zu seiner Verlobten Beckett.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren