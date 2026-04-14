Die Rückkehr des DreifachmördersJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 14: Die Rückkehr des Dreifachmörders
41 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Der Tod einer Frau hat Ähnlichkeit mit einem vergangenen Mord. Die größte Parallele sind die Schönheitsoperationen, denen sich die beiden ermordeten Frauen unterzogen. Erneut führen die Ermittlungen zu Dr. Kelly Nieman und dem totgeglaubten Dreifachmörder Jerry Tyson. Doch dieser behauptet jemand anderes zu sein und wird, mangels Beweisen, laufen gelassen. Ein Fehler? Denn nur kurze Zeit später wird Beckett entführt ...
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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