Castle
Folge 15: Mit den eigenen Waffen
42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Castle ist sich sicher, dass Tyson hinter Becketts Entführung steckt. Da er dies aber nicht beweisen kann, heckt er einen Plan aus: Er will Tyson mit seinen eigenen Waffen schlagen und ihm eine Falle stellen. Wird es ihm gelingen, den Mörder zu täuschen und Beckett zu befreien?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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