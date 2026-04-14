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Castle

Mit den eigenen Waffen

Kabel EinsStaffel 7Folge 15vom 14.04.2026
Mit den eigenen Waffen

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Castle

Folge 15: Mit den eigenen Waffen

42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Castle ist sich sicher, dass Tyson hinter Becketts Entführung steckt. Da er dies aber nicht beweisen kann, heckt er einen Plan aus: Er will Tyson mit seinen eigenen Waffen schlagen und ihm eine Falle stellen. Wird es ihm gelingen, den Mörder zu täuschen und Beckett zu befreien?

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