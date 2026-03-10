Castle
Folge 5: Internet Stalker
Das Social-Media-Starlet Abby Smith wird grausam ermordet, Bilder des Tatorts tauchen anschließend im Netz auf. Castle und Beckett nehmen zunächst einen Ex-Polizisten fest. Doch er kann nicht der Täter sein - denn dieser postet Bilder von der Verhaftung des Mannes und verhöhnt die Polizei. Nicht nur das: Mittels eines Bilderrätsels leitet er die Ermittler zu seinem nächsten Opfer. Können Beckett und Castle einen dritten Mord rechtzeitig verhindern?
