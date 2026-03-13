Castle
Folge 8: Virus
40 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Ein Regierungsbeamter wird ermordet, der einzige Zeuge ist ein Hacker, mit dem er zuletzt telefoniert hat. Als Ryan und Esposito den jungen Mann in einem U-Bahn-Waggon finden, dreht er durch: Er nimmt Esposito und die anwesenden Fahrgäste als Geiseln, außerdem trägt er einen Sprengstoffgürtel - er will seine Freundin, ebenfalls Hackerin, aus dem Gefängnis freipressen. Doch der Mann weiß nicht, dass er etwas viel Tödlicheres als Sprengstoff mit sich führt ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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