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Castle

Last Action Hero

Kabel EinsStaffel 7Folge 9vom 16.03.2026
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Castle

Folge 9: Last Action Hero

42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Der gealterte Actionstar Lance Delorca wird ermordet. Da er gerade mit Action-Kollegen aus den Achtzigern einen Ensemblefilm dreht, ermitteln Castle und Beckett zuerst am Set. Dort finden sie heraus, dass Delorca nach Drehschluss offenbar noch etwas zu erledigen hatte - und dass sein ehemaliger Film-Widersacher offenbar in dieses Geschäft verwickelt war. Schließlich mischen auch Delorcas Kollegen vom Dreh bei den Ermittlungen mit und lüften ein pikantes Geheimnis.

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