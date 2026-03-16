Castle
Folge 9: Last Action Hero
42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Der gealterte Actionstar Lance Delorca wird ermordet. Da er gerade mit Action-Kollegen aus den Achtzigern einen Ensemblefilm dreht, ermitteln Castle und Beckett zuerst am Set. Dort finden sie heraus, dass Delorca nach Drehschluss offenbar noch etwas zu erledigen hatte - und dass sein ehemaliger Film-Widersacher offenbar in dieses Geschäft verwickelt war. Schließlich mischen auch Delorcas Kollegen vom Dreh bei den Ermittlungen mit und lüften ein pikantes Geheimnis.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren