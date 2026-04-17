Castle
Folge 11: Rache auf Russisch
41 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Grigory Mishkin, Sohn des russischen Konsulatsbeamten, wird ermordet aufgefunden. Auf Bestehen des Generalkonsuls unterstützt Vasiliy Zhirov die Ermittlungen. Als großer Fan von Castle gelingt es ihm, den ehemaligen Berater in den Fall hineinzuziehen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren