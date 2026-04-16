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Castle

Spiel der Rätsel

Kabel EinsStaffel 8Folge 12vom 16.04.2026
Spiel der Rätsel

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Castle

Folge 12: Spiel der Rätsel

41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Castle erfährt, dass Stephen King mit ihm zusammenarbeiten möchte. Am vereinbarten Treffpunkt wird es jedoch unheimlich: Castle wird bewusstlos und erwacht mit drei anderen Männern in einem abgeriegelten Klassenzimmer.

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