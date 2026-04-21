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Castle

Der Club der Meisterdetektive

Kabel EinsStaffel 8Folge 14vom 21.04.2026
Der Club der Meisterdetektive

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Castle

Folge 14: Der Club der Meisterdetektive

42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Castle reist mit Alexis und Haley nach Los Angeles, um herauszufinden, was vor eineinhalb Jahren geschehen ist - er war damals schon einmal in L.A., kann sich aber an nichts erinnern. Außerdem wird Castle prompt in einen Mordfall hineingezogen. Er bekommt ein Schreiben von der "Greatest Detective Society", einer Gesellschaft für Meisterdetektive. Sollte er den Fall aufklären, wird er in den Club aufgenommen. Doch auch die junge Kendall Frost aus San Francisco buhlt um den Platz.

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