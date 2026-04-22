Castle
Folge 15: Einer von uns
42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Die NYPD-Akademie steht unter Schock: Ein Offizier aus den eigenen Reihen wird ermordet aufgefunden - die Tatwaffe ist Eigentum der Akademie. Beckett und ihr Team stehen nun für ihre Ermittlungen auf dem Trainingsplatz, wo sie vor Jahren ihre Ausbildung absolviert hatten. Die Ermittlungen ergeben, dass eine der Rekrutinnen die Tochter eines berüchtigten Drogenbosses ist. Unterdessen findet Castle in Hollywood eine mysteriöse Videoaufnahme von sich selbst.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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