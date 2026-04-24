Castle und die WunderlampeJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 17: Castle und die Wunderlampe
40 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Der Schwarzmarkthandel hat ein Leben gefordert: Nach dem Mord an einem Mann, der mit türkischen Relikten handelte, macht sich Castle auf die Suche nach dem Täter. Ebenfalls auf der Fahndungsliste steht ein gestohlenes Artefakt - angeblich Aladdins Wunderlampe. Wird die Lampe den Weg zu dem Mörder aufzeigen?
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Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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