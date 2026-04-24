Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Castle und die Wunderlampe

Kabel EinsStaffel 8Folge 17vom 24.04.2026
Castle und die Wunderlampe

Castle und die WunderlampeJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 17: Castle und die Wunderlampe

40 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Der Schwarzmarkthandel hat ein Leben gefordert: Nach dem Mord an einem Mann, der mit türkischen Relikten handelte, macht sich Castle auf die Suche nach dem Täter. Ebenfalls auf der Fahndungsliste steht ein gestohlenes Artefakt - angeblich Aladdins Wunderlampe. Wird die Lampe den Weg zu dem Mörder aufzeigen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen