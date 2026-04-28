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Castle

Man stirbt nur dreimal

Kabel EinsStaffel 8Folge 19vom 28.04.2026
Man stirbt nur dreimal

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Castle

Folge 19: Man stirbt nur dreimal

42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Der Sicherheitsinspektor Alan Masters wird in seiner Wohnung vergiftet. Als Castle und Lanie sich am Tatort umsehen, wacht das Opfer zu ihrer Überraschung jedoch wieder auf. Bevor die Ermittlungen richtig begonnen haben, gibt es ein zweites Attentat auf Alans Leben, doch auch dieses überlebt er. Während Castle seine Superheldenkräfte erforschen will, müssen Beckett und ihr Team herausfinden, wer es auf den gutmütigen Mann abgesehen hat.

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