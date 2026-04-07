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Castle

Campus-Killer

Kabel EinsStaffel 8Folge 3vom 07.04.2026
Campus-Killer

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Castle

Folge 3: Campus-Killer

41 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Der Vorzeigestudent Peter Garber wird ermordet im Central Park aufgefunden. Um in der Sache ermitteln zu können, schleust sich Castle undercover als Professor in die Universität ein. Wie sich herausstellt, war Peter an einem geheimen psychologischen Experiment beteiligt, das alles andere als ungefährlich ist. Liegt hier der Schlüssel zur Lösung des Falls?

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