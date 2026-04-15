Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 1: Bleiben oder gehen
85 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia Lockharts Traum ist zum Greifen nah: Sie hat eine Stelle als Bundesrichterin in Aussicht. Die Entscheidung für diese Herausforderung bringt jedoch auch negative Konsequenzen mit sich: Sie müsste ihrer geliebten Heimatstadt Cedar Cove den Rücken kehren und Familie und Freunde hinter sich lassen. Ist die ambitionierte Richterin zu diesem Schritt bereit?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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