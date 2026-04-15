Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 2: Symbol der Hoffnung
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Er ist das Wahrzeichen des kleinen Hafenstädtchens - der Leuchtturm von Cedar Cove. Für viele Bewohner ist er außerdem das Symbol für Hoffnung und den Mut, weiterzumachen. Plötzlich taucht jedoch der Bauherr Warren Saget mit dem Vorhaben auf, den Leuchtturm abzureißen. Die Einwohner sind in Aufruhr und schließen sich zusammen, um den Investor aufzuhalten - wenn nötig sogar auf dem Rechtsweg.
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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