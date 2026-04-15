Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 3: Wiedervereint
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Gerade hat sich die Beziehung von Carol und Jack nach der Aufregung um den Leuchtturm von Cedar Cove wieder beruhigt, da tauchen neue Probleme am Horizont auf. Jacks Sohn, den er jahrelang weder gesehen noch gesprochen hat, kommt nach Cedar Cove, um eine Weile bei seinem Vater zu leben und sein Leben neu zu sortieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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