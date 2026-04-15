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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Wiedervereint

BetaStaffel 1Folge 3vom 15.04.2026
Wiedervereint

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 3: Wiedervereint

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Gerade hat sich die Beziehung von Carol und Jack nach der Aufregung um den Leuchtturm von Cedar Cove wieder beruhigt, da tauchen neue Probleme am Horizont auf. Jacks Sohn, den er jahrelang weder gesehen noch gesprochen hat, kommt nach Cedar Cove, um eine Weile bei seinem Vater zu leben und sein Leben neu zu sortieren.

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