Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 7: Vorurteile
45 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia und Jack verbringen einen Kurzurlaub in Seattle, aber die kleine Auszeit verläuft nicht so, wie geplant. Olivia versucht, einem Ex-Strafgefangenen zu helfen, der behauptet, sich geändert zu haben ... Der Konflikt zwischen Rosie und Zach eskaliert zunehmend - und hat auch Auswirkungen auf ihre Tochter.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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