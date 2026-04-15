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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Wer bietet mehr?

BetaStaffel 1Folge 8vom 15.04.2026
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 8: Wer bietet mehr?

45 Min.Folge vom 15.04.2026

Jeder in Cedar Cove wird in die Charity Auktion involviert, auch Justine und Olivia. Die beiden versuchen, Grace und Maryellen bei der Gelegenheit mit einem smarten Junggesellen zu verkuppeln. Stan bittet Olivia, ihn zu seiner Therapie zu begleiten: Dort gelingt es ihnen endlich, den Verlust ihres Sohnes gemeinsam zu betrauern und zu verarbeiten.

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