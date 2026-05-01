Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 1: Lisa Kudrow
44 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 6
Lisa Kudrows Cousine Thea nimmt regelmäßig misshandelte Tiere in ihre Obhut. Um ihr für den Einsatz und allgemein für die jahrelange Freundschaft zu danken, renoviert Kudrow die Wohnung von Thea. Gemeinsam mit Jonathan und Drew verwandelt sie das Apartment in eine gemütliche Oase mit durchdachtem Stauraum und einem funktionalen Außenbereich.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick