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Celebrity DIY: Stars packen an

Kate Hudson

sixxStaffel 3Folge 10vom 06.06.2026
Kate Hudson

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 10: Kate Hudson

45 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6

Kate Hudson möchte ihrer Schwiegermutter Melissa eine ganz besondere Freude machen. Als dreifache Mutter und langjährige Lehrerin hat Melissa ihr Leben stets anderen gewidmet und dabei ihren Garten, ihren persönlichen Rückzugsort, vernachlässigt. Gemeinsam mit Drew und Jonathan verwandelt Kate den Außenbereich nun in eine traumhafte Oase im Stil Südfrankreichs - mit Outdoor-Küche, Kunstatelier und einem Platz für das französische Kugelspiel Pétanque.

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