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Celebrity DIY: Stars packen an

Idina Menzel

sixxStaffel 3Folge 11vom 13.06.2026
Idina Menzel

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 11: Idina Menzel

44 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6

Der Broadway-Star Idina Menzel möchte ihrem Freund James, dem Basketballtrainer und Mentor ihres Sohnes, eine ganz besondere Überraschung bereiten. Gemeinsam mit Drew und Jonathan Scott verwandelt sie seine heruntergekommene Garage in ein modernes Büro mit Kochnische und eigenem Bad. Während James nichtsahnend verreist ist, krempelt Idina kurzerhand selbst die Ärmel hoch und packt beim Abriss tatkräftig mit an.

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