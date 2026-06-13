Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 12: Kristin Davis
44 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 6
Schauspielerin Kristin Davis möchte ihrer besten Freundin Tiffany, einer alleinerziehenden Mutter, die täglich mehrere Jobs ausübt, eine ganz besondere Überraschung bereiten. Gemeinsam mit den Renovierungsexperten Drew und Jonathan Scott plant sie heimlich einen kompletten Umbau von Tiffanys erstem eigenem Zuhause. Während Tiffany mit ihrer Tochter einen Monat lang die Familie besucht, laufen die Arbeiten auf Hochtouren.
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