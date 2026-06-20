Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 13: Kristin Chenoweth
44 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Kristin Chenoweth möchte sich auf ganz besondere Weise bei ihrer Hausverwalterin Adriana und deren Tochter Jenny bedanken. Seit rund fünfzehn Jahren sind die beiden wie Familie für sie. Als sich die Gelegenheit ergibt, plant Kristin gemeinsam mit den Renovierungsexperten Drew und Jonathan Scott eine große Überraschung: Während Adriana und Jenny im Urlaub sind, wird ihr Haus komplett umgestaltet.
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