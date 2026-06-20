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Celebrity DIY: Stars packen an

Heidi Klum

sixxStaffel 3Folge 14vom 20.06.2026
Heidi Klum

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 14: Heidi Klum

45 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6

Supermodel und TV-Ikone Heidi Klum möchte sich bei ihrer Haushälterin Lucia bedanken, die seit rund zwanzig Jahren nicht nur ihr Zuhause pflegt, sondern auch wie eine zweite Mutter für ihre Kinder da ist. Als Lucia mit ihrer Familie in den Urlaub fährt, ergreift Heidi gemeinsam mit den Renovierungsexperten Drew und Jonathan Scott die Gelegenheit: Das Mehrgenerationenhaus von Lucia wird in ein helles, offenes Zuhause verwandelt.

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