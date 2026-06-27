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Celebrity DIY: Stars packen an

Drew Barrymore

sixxStaffel 3Folge 15vom 27.06.2026
Drew Barrymore

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 15: Drew Barrymore

45 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Hollywoodstar Drew Barrymore möchte ihrer langjährigen Freundin und Visagistin Deb danken, die ihr in schwierigen Zeiten stets zur Seite stand. Daher plant sie gemeinsam mit den Renovierungsexperten Drew und Jonathan eine umfassende Verwandlung von Debs Haus. Das Team renoviert die Küche, den Wohnbereich sowie die Terrasse und schafft so einen stilvollen und funktionalen Rückzugsort für Deb und ihren Sohn Mikey.

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