Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 15: Drew Barrymore
45 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
Hollywoodstar Drew Barrymore möchte ihrer langjährigen Freundin und Visagistin Deb danken, die ihr in schwierigen Zeiten stets zur Seite stand. Daher plant sie gemeinsam mit den Renovierungsexperten Drew und Jonathan eine umfassende Verwandlung von Debs Haus. Das Team renoviert die Küche, den Wohnbereich sowie die Terrasse und schafft so einen stilvollen und funktionalen Rückzugsort für Deb und ihren Sohn Mikey.
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