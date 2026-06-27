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Celebrity DIY: Stars packen an

Glenn Close

sixxStaffel 3Folge 16vom 27.06.2026
Glenn Close

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 16: Glenn Close

44 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Hollywoodstar Glenn Close möchte ihrer langjährigen Freundin Robin etwas Besonderes schenken. Robin war die allererste Freiwillige in Glenns Initiative gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen und hat sich jahrzehntelang unermüdlich für andere eingesetzt. Als Zeichen der Dankbarkeit verschönert Glenn nun gemeinsam mit Jonathan und Drew Scott den Garten ihrer Freundin.

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