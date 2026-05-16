Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 3: Anthony Anderson
44 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Anthony Anderson überrascht seinen Bruder Derrick, einen engagierten Notfallpfleger, der während der Pandemie am Martin Luther King Hospital arbeitete, mit einer Renovierung. Gemeinsam mit Drew und Jonathan Scott verwandelt Anthony das sanierungsbedürftige Haus seiner Familie in Compton in ein gemütliches Zuhause. Vom undichten Dach über kaputte Fenster bis zur defekten Heizung - alles muss erneuert werden.
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