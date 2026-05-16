Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 4: Halle Berry
44 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Oscarpreisträgerin Halle Berry kehrt in ihre Heimatstadt Cleveland zurück, um ihrer ehemaligen Lehrerin Yvonne zu danken. Als Fünftklässlerin fand Halle in der Pädagogin eine Mentorin, die ihr über vierzig Jahre zur Seite stand. Gemeinsam mit den Umbau-Profis Jonathan und Drew Scott verwandelt sie Yvonnes Haus aus den 1920er-Jahren in eine moderne Wohlfühloase. Undichte Decken, defekte Heizkörper und die veraltete Küche werden komplett erneuert.
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