Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 5: Cindy Crawford
44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 6
Cindy Crawford überrascht ihre Trainerin und beste Freundin Sarah mit einer spektakulären Renovierung. Innerhalb von fünf Wochen werden neue Böden verlegt, ein neues Gästebad eingerichtet und die Küche verschönert. Jonathan und Drew Scott leiten die Umbauarbeiten, doch Cindy packt selbst mit an - von der Demontage bis zum Bodenverlegen.
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