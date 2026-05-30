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Celebrity DIY: Stars packen an

Leslie Jordan

sixxStaffel 3Folge 8vom 30.05.2026
Leslie Jordan

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 8: Leslie Jordan

44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6

Leslie Jordan überrascht seine langjährigen Freunde Rosemary und Newell mit einer kompletten Renovierung ihres Hauses. Die beiden unterstützten ihn vor vierzig Jahren beim Karrierestart und halfen ihm durch schwere Zeiten. Gemeinsam mit den Umbau-Profis Joanathan und Drew Scott verwandelt Leslie das veraltete Ranchhaus in ein modernes Zuhause.

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