Celebrity DIY: Stars packen an
Folge 8: Leslie Jordan
44 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
Leslie Jordan überrascht seine langjährigen Freunde Rosemary und Newell mit einer kompletten Renovierung ihres Hauses. Die beiden unterstützten ihn vor vierzig Jahren beim Karrierestart und halfen ihm durch schwere Zeiten. Gemeinsam mit den Umbau-Profis Joanathan und Drew Scott verwandelt Leslie das veraltete Ranchhaus in ein modernes Zuhause.
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