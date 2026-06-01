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Celebrity DIY: Stars packen an

Terry Crews

sixxStaffel 3Folge 9vom 06.06.2026
Terry Crews

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Celebrity DIY: Stars packen an

Folge 9: Terry Crews

44 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6

Hollywood-Star Terry Crews ist nicht nur für seine Rollen auf der großen Leinwand und im Fernsehen bekannt, sondern auch für sein großes Herz. Sein Fahrer Frank ist ihm über die Jahre ans Herz gewachsen. Dieser kämpft seit Langem für seine Gesundheit und hat bereits rund 200 Kilo abgenommen. Gemeinsam mit Drew und Jonathan möchte Terry nun Franks Lieblingsort - seinen Garten - in eine atemberaubende Wohlfühl- und Fitnessoase verwandeln.

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