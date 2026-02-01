Drei Hunde für Cesar - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Folge 1: Drei Hunde für Cesar - Teil 1
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6
Tierhalterin Suzy ist mit ihren drei Hunden überfordert, da sich diese regelmäßig gegenseitig herausfordern und bis aufs Blut bekämpfen. Cesar Millan besucht die Englische Bulldogge Izabella, den Cane-Corso-Mix Kaine, den Bullterrier-Mischling Tricky und ihre Besitzerin. Suzy hat bereits mit fünf Hundetrainern gearbeitet, doch bislang hat sich die aggressive Stimmung nicht gebessert. Wird Cesar es schaffen, den Tieren das kampflustige Verhalten abzugewöhnen?
