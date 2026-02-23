Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Folge 10: Lockdown-Probleme
43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Die beiden Chihuahua-Mischlinge Kahlo und Joplin haben sich so sehr an den Corona-Lockdown gewöhnt, dass sie mit der neuen Freiheit große Probleme haben. Vor allem Joplin kommt mit anderen Menschen und Hunden nicht zurecht. Beim Gassi gehen will sich die Kleine ständig losreißen und bellt durchgehend. Die Besitzerinnen sind überfordert und wenden sich an Cesar Millan. Welche Methoden wendet der Profi an, um Joplin zu helfen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick