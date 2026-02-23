Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Nachbarschaftsstreit

sixxStaffel 3Folge 12vom 01.03.2026
Nachbarschaftsstreit

NachbarschaftsstreitJetzt kostenlos streamen

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Folge 12: Nachbarschaftsstreit

43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Der kleine und energiegeladene Boston-Terrier Romeo verspürt eine Abneigung gegenüber seinem Nachbarshund. Seit einem Vorfall, bei dem Romeo auf den Akita Chopper zugerast ist und von diesem gebissen wurde, fürchten sich beide Hausparteien vor einer erneuten Begegnung. Diese Situation belastet ebenfalls die Ehe der Boston-Terrier-Eltern Nicole und Fernando. Kann Hundetrainer Cesar Millan das Problem lösen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
sixx
Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

Alle 2 Staffeln und Folgen