Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde
Folge 12: Nachbarschaftsstreit
43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Der kleine und energiegeladene Boston-Terrier Romeo verspürt eine Abneigung gegenüber seinem Nachbarshund. Seit einem Vorfall, bei dem Romeo auf den Akita Chopper zugerast ist und von diesem gebissen wurde, fürchten sich beide Hausparteien vor einer erneuten Begegnung. Diese Situation belastet ebenfalls die Ehe der Boston-Terrier-Eltern Nicole und Fernando. Kann Hundetrainer Cesar Millan das Problem lösen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick