Cesar Millan: Better Human Better Dog - Bessere Menschen, bessere Hunde

sixxStaffel 3Folge 9vom 22.02.2026
Folge 9: Vorsicht: Bissig!

43 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 6

Christy und ihr Mann Edward haben zwei Hunde. Während der Labrador-Golden-Retriever-Mix Joey verspielt und lieb ist, rastet der Border-Collie-Labrador-Mischling Kai bei einer Begegnung mit anderen Hunden komplett aus. Von seiner Aggression getrieben, will er sich losreißen und knurrt die Fremdlinge an. Die Tiereltern sind verzweifelt und hoffen, dass der Profi-Trainer Cesar Millan eine Lösung für das Problem finden kann.

