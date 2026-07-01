Ein Bürgermeister verschwindetJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 24: Ein Bürgermeister verschwindet
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Bürgermeister Winston hadert mit seinen bisherigen Leistungen: Sowohl beruflich als auch privat läuft es nicht gut für ihn. Seine Wähler sind unzufrieden und die Scheidung von seiner Frau ist nun auch abgeschlossen. Um auf andere Gedanken zu kommen, verschwindet Winston kurzerhand. Paul fühlt sich indes von seiner Freundin Claudia eingeengt, während Stuart frisch verliebt zu sein scheint.
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