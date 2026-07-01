Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Chaos City

Aussetzer

ProSieben FUNStaffel 2Folge 1vom 01.07.2026
Joyn+
Aussetzer

AussetzerJetzt ohne Werbung streamen

Chaos City

Folge 1: Aussetzer

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Nach einer kurzen Auszeit in Miami kehrt Bürgermeister Winston nach New York zurück. Mike soll ihm bei der Verhandlung von seiner Scheidung helfen. Anfangs will er ablehnen, aber dann trifft Mike auf die äußerst attraktive Anwältin von Winstons Ex-Frau und überlegt es sich anders. Mike versucht, Laurie zu beeindrucken, aber sie blockt seine Annäherungsversuche ab. Der Vize-Bürgermeister muss sich also etwas einfallen lassen, um Laurie doch noch von sich zu überzeugen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Chaos City
ProSieben FUN
Chaos City

Chaos City

Alle 6 Staffeln und Folgen