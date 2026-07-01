Chaos City
Folge 1: Aussetzer
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Nach einer kurzen Auszeit in Miami kehrt Bürgermeister Winston nach New York zurück. Mike soll ihm bei der Verhandlung von seiner Scheidung helfen. Anfangs will er ablehnen, aber dann trifft Mike auf die äußerst attraktive Anwältin von Winstons Ex-Frau und überlegt es sich anders. Mike versucht, Laurie zu beeindrucken, aber sie blockt seine Annäherungsversuche ab. Der Vize-Bürgermeister muss sich also etwas einfallen lassen, um Laurie doch noch von sich zu überzeugen.
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