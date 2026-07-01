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Täuschungsmanöver

ProSieben FUNStaffel 2Folge 10vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 10: Täuschungsmanöver

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er seine Mutter oder Bürgermeister Winston schützen? Mike muss nämlich seinen Chef vor einem neuen Skandal bewahren. Zwar hat dieser ein Alibi, aber dadurch würde herauskommen, dass er die Nacht mit Mikes Mutter Macy verbracht hat. Die resolute Dame nimmt die Sache selbst in die Hand: Auf einer Pressekonferenz erklärt sie, dass Winston bei ihr übernachtet habe - aber natürlich nicht in ihrem Bett.

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