Von Pferden und VäternJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 11: Von Pferden und Vätern
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Meg ist die Tochter des Bürgermeisters, ein Mädchen mit einem sehr eigenwilligen Kopf: Als im Central Park die Kutscher demonstrieren, unterbricht sie deren Aktion - um auf die Rechte von Tieren aufmerksam zu machen ... Außerdem versuchen die Freunde, Paul wieder mit seiner Ex-Freundin Claudia zusammenzubringen. Das scheint nicht recht zu gelingen, denn Paul denkt mehr an seine neue Brieffreundin.
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