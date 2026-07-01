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Schmutzige Geschäfte

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2vom 01.07.2026
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Folge 2: Schmutzige Geschäfte

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mikes neue Freundin Laurie hat sich auch mit Nikki angefreundet. Und so kommt es, dass sich Mike plötzlich in einem unerwarteten Wettbewerb mit seinem eigenen Mitarbeiter befindet. Die beiden versuchen gleichermaßen, Lauries Aufmerksamkeit zu erringen. Das aber ist nicht sein kleinstes Problem: Sein Chef, der Bürgermeister, hat sich mal wieder mit einer unbedachten Bemerkung in einem Video in die Nesseln gesetzt. Mike hat alle Hände voll zu tun, den Lapsus auszubügeln.

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