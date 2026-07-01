Eine Hochzeit und ein TodesfallJetzt ohne Werbung streamen
Chaos City
Folge 24: Eine Hochzeit und ein Todesfall
22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Mike verspricht Paul und Claudia, die in Kürze heiraten wollen, ihre Hochzeit komplett zu organisieren. Als dann schließlich die Hochzeit seiner Freunde immer näher rückt, entdeckt er zu seinem Entsetzen, dass die ausgewählte Kirche für den gleichen Zeitraum durch ein Begräbnis belegt ist. Dieses Problem ist selbst für Mike eine echte Herausforderung ...
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