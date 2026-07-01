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Chaos City

Eine Hochzeit und ein Todesfall

ProSieben FUNStaffel 2Folge 24vom 01.07.2026
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Chaos City

Folge 24: Eine Hochzeit und ein Todesfall

22 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Mike verspricht Paul und Claudia, die in Kürze heiraten wollen, ihre Hochzeit komplett zu organisieren. Als dann schließlich die Hochzeit seiner Freunde immer näher rückt, entdeckt er zu seinem Entsetzen, dass die ausgewählte Kirche für den gleichen Zeitraum durch ein Begräbnis belegt ist. Dieses Problem ist selbst für Mike eine echte Herausforderung ...

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